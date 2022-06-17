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Самый вкусный рецепт лукового супа

Луковый суп — национальное блюдо французской кухни, которое когда-то считалось едой бедняков. Кто бы мог подумать, что спустя столетия этот вкуснейший супчик превратится в изысканное блюдо, по достоинству оценённое самыми привередливыми гурманами.

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