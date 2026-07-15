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Ксавьер Мун подписал контракт с «Виннипегом», несмотря на действующее соглашение с «Зенитом»

После завершения сезона-2025/26 в Единой лиге ВТБ защитник Ксавьер Мун подписал соглашение с канадским «Виннипегом» для участия в CEBL, несмотря на имеющиеся обязательства перед « Зенитом ».

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