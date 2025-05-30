Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Учитесь!!!Трампу разрешили ...
  • Иринушка
    А у амеров как раз все по плану - они красиво сваливают, европка ввязывается в войну, идет истощение России.....А аме...Трамп угодил в ло...
  • Иринушка
    Никто из западников реально не боится. И уверен, что им ничего не угрожает. Вспомните, сколько раз они перешли "красн...Трамп угодил в ло...

Назван вероятный ответ России на проект «Золотой купол» Трампа

Назван вероятный ответ России на проект «Золотой купол» Трампа

Одним из ответов России на проект системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» президента США Дональда Трампа станет укрепление потенциала воздушно-космической обороны.

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Комментарии
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Житель Империи
С таким рвением и жадностью производителей вооружений, как бы из «Золотого купола» не получился «Медный таз»… 😂
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9 час.
Владимир Алтайцев
Писаки, а  вы  не  охерели  с пиаром Трампа?  Неужто  в опусе  нельзя  обойтись  без его хари?
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8 час.
Сергей
Дохлый рейган тоже СОИ рекламировал!!
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7 час.
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