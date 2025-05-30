Назван вероятный ответ России на проект «Золотой купол» Трампа

С таким рвением и жадностью производителей вооружений, как бы из «Золотого купола» не получился «Медный таз»… 😂

Владимир Алтайцев

Писаки, а вы не охерели с пиаром Трампа? Неужто в опусе нельзя обойтись без его хари?