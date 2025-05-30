Одним из ответов России на проект системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» президента США Дональда Трампа станет укрепление потенциала воздушно-космической обороны.
Назван вероятный ответ России на проект «Золотой купол» Трампа
Комментарии
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Житель Империи
С таким рвением и жадностью производителей вооружений, как бы из «Золотого купола» не получился «Медный таз»… 😂
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9 час.
Владимир Алтайцев
Писаки, а вы не охерели с пиаром Трампа? Неужто в опусе нельзя обойтись без его хари?
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8 час.
Сергей
Дохлый рейган тоже СОИ рекламировал!!
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7 час.
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