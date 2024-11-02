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Овечкин занял девятое место в списке самых тяжелых игроков НХЛ

Популярное спортивное издание The Athletic, которое во многом задает аналитические тренды в мире спорта, составило рейтинг самых тяжелых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из тех, что выступают в текущем сезоне-2024/25.

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