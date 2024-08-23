Подписчики сообщают о пожаре на окраине станицы Филоновской. ГОРИТ ЛЕС🚒🔥📣 На место уже оперативно выехали пожарные.
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Подписчики сообщают о пожаре на окраине станицы Филоновской. ГОРИТ ЛЕС🚒🔥📣 На место уже оперативно выехали пожарные.