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Александр Роджерс: В метаниях меж умными и красивыми

Александр Роджерс: В метаниях меж умными и красивыми

В Палестине сейчас происходит трагедия, гибнут люди (с обеих сторон). Всё это инспирировано и поддерживается извне, кому-то очень нужно разжечь на Ближнем Востоке большой пожар И поэтому особенно интересно наблюдать, кто кого поддерживает в эти дни.

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