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13 медалей завоевали воспитанники ноябрьской спортшколы «Арктика»

13 медалей завоевали воспитанники ноябрьской спортшколы «Арктика»

Газовая столица Ямала принимала участников командного первенства по батутному спорту. Летающие атлеты Пуровского района, Ноябрьска и Нового Уренгоя соревновались в индивидуальных прыжках, двойном минитрампе и на акробатической дорожке.

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