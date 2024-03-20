13 медалей завоевали воспитанники ноябрьской спортшколы «Арктика»

Газовая столица Ямала принимала участников командного первенства по батутному спорту. Летающие атлеты Пуровского района, Ноябрьска и Нового Уренгоя соревновались в индивидуальных прыжках, двойном минитрампе и на акробатической дорожке.
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