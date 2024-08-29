«Напоминает синематики старой Blizzard»: новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 взбудор...

«Напоминает синематики старой Blizzard»: новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 взбудоражил фанатов перед скорым релизомГорячо ожидаемый шутер от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 выходит уже через полторы недели, и издательство Focus Entertainment с разработчиками из студии Saber Interactive решило подогреть ажиотаж вокруг будущей игры новым кинематографическим трейлером.