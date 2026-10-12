В Челябинской области отопление включили в 99,98% жилых домов

Отопление запущено в 99,98% жилых домов и 98,4% объектов социальной сферы Челябинской области после старта сезона 5 октября, при этом в части многоквартирных домов продолжается настройка инженерных систем для равномерного распределения тепла.
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