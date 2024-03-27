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Школа доброты: Куклачев призвал бомбить Европу

Школа доброты: Куклачев призвал бомбить Европу

Политнавигатор Легендарный дрессировщик кошек Юрий Куклачев, которого называют добрым клоуном, призвал наносить ракетные удары по столицам тех европейских государств, которые поставляют на Украину дальнобойное оружие.

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Комментарии
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Алексей Тан
А ты инородец хто? ... и как конец твой... не болит?.... &quot;враг сша&quot;... а США ЭТО хто?!... коровьи мальчики из Техаса? или рабочие и служащие &quot;ржавого пояса&quot;?.. или проститутки Лос Анджелеса?.... или это твои... иудеи с Уолл стрит... так КТО!!??.
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1 час.
Natalija Osminina
Как минимум по военным базам, аэродромам и заводам по производству оружия
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1 час.
Natalija Osminina
Нет, надо удовлетворенно смотреть, как снаряды из Чехии бомбят Белгород, вертолеты, подаренные Украине Чехией, бомбят ребят СВО. Как чешский Президент Петр Павел  выпрашивает у всего мира (сейчас выпросил оружие у Греции, до этого не вышло у Бразилии) оружие для Украины. Как Румыния собирается предоставить аэродоромы под F16 , как перевалочные базы в Польше, отправляют оружие на Украину..... т.д.
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1 час.

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