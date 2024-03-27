Школа доброты: Куклачев призвал бомбить Европу

Алексей Тан А ты инородец хто? ... и как конец твой... не болит?.... "враг сша"... а США ЭТО хто?!... коровьи мальчики из Техаса? или рабочие и служащие "ржавого пояса"?.. или проститутки Лос Анджелеса?.... или это твои... иудеи с Уолл стрит... так КТО!!??.

Natalija Osminina Как минимум по военным базам, аэродромам и заводам по производству оружия