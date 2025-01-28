Врач Моисеенко: некоторым мужчинам полезнее ходить в туалет сидя

В последние годы все чаще обсуждается вопрос о том, как мужчинам правильно ходить в туалет. И если для женщин это вопрос привычки и гигиены, то для мужчин эта тема обрастает все новыми и новыми доводами в пользу той или иной позы.
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