Politico: стратегия ЕС по защите своих технологий от Китая потерпела фиаско

Как показывают просочившиеся в доступ документы, через год после запуска Стратегии экономической безопасности Урсулы фон дер Ляйен, дело противодействия мощи КНР застопорилось из-за противодействия со стороны стран-членов.
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