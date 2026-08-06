Олимпийский чемпион Крюков: В Москве спорт стал частью повседневной жизни

Он отметил, что городские парки превратились в спортивные кластеры, а бесплатные секции работают в каждом округеОлимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Никита Крюков заявил, что в Москве спорт стал частью повседневной жизни.
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