Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

Олимпийский чемпион Крюков: В Москве спорт стал частью повседневной жизни

Олимпийский чемпион Крюков: В Москве спорт стал частью повседневной жизни

Он отметил, что городские парки превратились в спортивные кластеры, а бесплатные секции работают в каждом округеОлимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Никита Крюков заявил, что в Москве спорт стал частью повседневной жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии