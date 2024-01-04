«Романтики больших дорог больше нет». В свежесозданной Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов рассказали о проблемах отрасли

В декабре в Москве 10 ведущих транспортно-логистических компаний (ПЭК, ГК «Делко», «Дентро», «Байкал-Сервис», «Диазан», «Национальный перевозчик», ГК «Глобальная логистика и транспорт» (ГЛТ), ТК «Салаир» и другие), испытывая потребность не в твёрдой руке, но в опытном лоббисте, наконец решили объединиться.