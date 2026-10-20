Кто на самом деле остаётся главным локомотивом войны в Украине, несмотря на риторику о сворачивании поддержки? Почему Запад закрывает глаза на коррупцию в Украине и продолжает финансировать режим, не требуя отчётов? Что изменится в политической повестке, если встреча трёх ядерных держав пройдёт без участия Киева? И возможно ли восстановление поставок российского газа в Европу, пока Читать далее: https://govorit.