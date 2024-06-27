«Мы согласны прекратить помощь Украине». Секретные переговоры России и США ознаменовали финал для Киева

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Леонид Ла Рошель

Очередное "неожиданное" мнение очередного афтора выдается за реальное положение дел - "думаю, примерно так Остин и сказал, назвав какое-то провокационное условие»". Вангователей развелось с избытком, пора вводить ответственность за свои "предсказания".