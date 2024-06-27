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«Мы согласны прекратить помощь Украине». Секретные переговоры России и США ознаменовали финал для Киева

«Мы согласны прекратить помощь Украине». Секретные переговоры России и США ознаменовали финал для Киева

Сегодня 21K прочитали Автор: Олег Комсомольский 25 июня министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, а ранее сообщалось о некоей секретной беседе между Москвой и Западом.

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Комментарии
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Алина Белова
Сплошное  гадание  на кофейной  гуще.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Очередное &quot;неожиданное&quot; мнение очередного афтора выдается за реальное положение дел - &quot;думаю, примерно так Остин и сказал, назвав какое-то провокационное условие»&quot;. Вангователей развелось с избытком, пора вводить ответственность за свои &quot;предсказания&quot;.
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16 час.
y
yumashev
Версия: пробуют оттянуть время, у США не всё готово для нанесения удара по России.
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16 час.

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