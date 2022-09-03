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Газотранспортный оператор сообщил, что «Северный поток» не может восстановить работу после остановки

Газотранспортный оператор сообщил, что «Северный поток» не может восстановить работу после остановки

"Северный поток" после остановки на плановое техобслуживание на три дня не может возобновить работу.Российская компания "Газпром" накануне сообщила, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.

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