Госинспекция труда занялась гибелью руководителя УФАС по Карелии

Сотрудники инспекции изучают обстоятельства трагедии, произошедшей с Артуром Пряхиным Государственная инспекция труда Карелии начала расследование гибели руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по РК.
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