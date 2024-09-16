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Директор института РАН Петрукович: солнечная активность стала сильнее

Директор института РАН Петрукович: солнечная активность стала сильнее

Российские ученые рассказали о росте индекса солнечной активности. Об этом сообщает РБК. Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечает, что несмотря на прогнозы о слабой солнечной активности, данный индекс фактически достиг своего максимума в XXI веке.

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