Директор института РАН Петрукович: солнечная активность стала сильнее

Российские ученые рассказали о росте индекса солнечной активности. Об этом сообщает РБК. Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечает, что несмотря на прогнозы о слабой солнечной активности, данный индекс фактически достиг своего максимума в XXI веке.