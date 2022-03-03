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Айзейя Томас набрал 10+5+3 в первом матче за «Хорнетс»

Разыгрывающий Айзейя Томас дебютировал за «Шарлотт» в матче с «Кливлендом» (119:98). Томас вышел со скамейки и за 14 минут набрал 10 очков (4 из 11 с игры), 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 2 потерях.

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