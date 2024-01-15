В Абхазии захотели в восемь раз увеличить один вид штрафа для россиян

В Абхазии захотели в восемь раз увеличить штраф для россиян за отсутствие автостраховки. Замдиректора национальной компании «Гарант-страхование» Ахра Кецба считает, что действующий размер штрафа не является стимулом для покупки страховки в республике.
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