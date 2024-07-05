Разрабатываются мобильные приложения для ОС Аврора. Этим заняли студентов

Студенты российских вузов разрабатывают мобильные приложения для ОС «Аврора»Весной 2024 года студенты российских вузов активно включились в разработку мобильных приложений для отечественной операционной системы «Аврора»: с выходом 5-й версии ОС «Аврора» разработчики получили новые возможности для создания актуальных мобильных приложений.
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