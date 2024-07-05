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Разрабатываются мобильные приложения для ОС Аврора. Этим заняли студентов

Разрабатываются мобильные приложения для ОС Аврора. Этим заняли студентов

Студенты российских вузов разрабатывают мобильные приложения для ОС «Аврора»Весной 2024 года студенты российских вузов активно включились в разработку мобильных приложений для отечественной операционной системы «Аврора»: с выходом 5-й версии ОС «Аврора» разработчики получили новые возможности для создания актуальных мобильных приложений.

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