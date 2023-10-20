Тюменским колониям выдали оружие для борьбы с дронами

Исправительным учреждениями системы УФСИН России по Тюменской области выдали антидроновые ружья для борьбы с квадрокоптерами, которые пытаются доставить на территорию колоний наркотики и мобильные телефоны.
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