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ГАИ назвала 5 ситуаций, когда нажимать на тормоз крайне опасно

ГАИ назвала 5 ситуаций, когда нажимать на тормоз крайне опасно

Инспектор ГАИ, фото: njcar.ru Педаль тормоза – это критически важный элемент автомобиля. Однако неправильное использование тормозов может привести к неприятным последствиям, даже когда машина стоит неподвижно.

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