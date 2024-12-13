Вторые сутки дорожники борятся с непогодой на федеральной трассе. Ситуацию осложняют аварии, из-за которых на дороге образуются огромные пробки: "В Михайловском районе ДТП.
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Вторые сутки дорожники борятся с непогодой на федеральной трассе. Ситуацию осложняют аварии, из-за которых на дороге образуются огромные пробки: "В Михайловском районе ДТП.