Галицкий назвал ошибку в жизни, которую допускает почти каждый второй

Мудрые слова!Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий редко выступает публично и не так часто делится своими мыслями о жизни и бизнесе.
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"...если ты такой умный, почему ты такой бедный?.." - Этот вопрос придумали богатенькие буратинки, считающие себя умнее всех. На самом деле богатство наживается не умом, хотя капля его, несомненно необходима. А вот главные качества другие: пронырливость, бесчестность, наглость, безжалостность - вот что совершенно необходимо для богатея. По крайней мере, для нашего отечественного нувориша.
Какой Вы не воспитанный.