В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о растрате руководителем фирмы-застройщиком более 25 млн рублей

Сотрудниками следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю доказана причастность 40-летнего хабаровчанина, обвиняемого в растрате крупной суммы денег.

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