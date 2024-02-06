Киев готов заплатить крупную сумму за поимку мобилизованных Ирэн ОрлонскаяНедавно в Киеве появилась информация о том, что политики города, в ожидании принятия нового закона о мобилизации в Украине, начали активно преследовать уклонистов.
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