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Киев готов заплатить крупную сумму за поимку мобилизованных

Киев готов заплатить крупную сумму за поимку мобилизованных

Киев готов заплатить крупную сумму за поимку мобилизованных Ирэн ОрлонскаяНедавно в Киеве появилась информация о том, что политики города, в ожидании принятия нового закона о мобилизации в Украине, начали активно преследовать уклонистов.

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