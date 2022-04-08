Влияние стресса на организм человека

Стресс можно по праву считать двигателем прогресса. Именно под воздействием химических реакций организма, вызванным эмоциональным потрясением и последующими механизмами психики, человек предпринимает какие-либо действия.
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