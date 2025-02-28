Депутат рады Скороход: насильно мобилизованным в ВСУ добавили спецшевроны

Насильно мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) добавили на форму шеврон с термином, обозначающим принудительную мобилизацию сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) - "бусифицирован ТЦК".
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