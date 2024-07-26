Новая миссия: Crew Dragon с космонавтом Горбуновым полетит к МКС 18 августа

Российский космонавт в составе экипажа Crew Dragon полетит к МКС 18 августа Американский корабль Crew Dragon стартует к Международной космической станции (МКС) 18 августа, на борту будет российский космонавт Александр Горбунов.
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