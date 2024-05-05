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Три признака в поведении человека, по которым опытный врач может быстро заподозрить деменцию

Три признака в поведении человека, по которым опытный врач может быстро заподозрить деменцию

Нарушение памяти и старость — это не одно и то же. По словам тюменского врача-психиатра Елены Кузьмищевой, деменция — это следствие органического поражения головного мозга, поэтому от привычного снижения когнитивных функций с возрастом она сильно отличается.

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