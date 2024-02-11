Кирилл Куцков в шаге от подиума на втором этапе Формулы-4 Саудовской Аравии

Российский чемпион мира по картингу в сезоне-2024 дебютирует в «формульных» гонках. На автодроме «Кувейт Мотор Таун» состоялся второй этап Формулы-4 Саудовской Аравии, и одним из участников соревнований стал чемпион мира по картингу в категории OK Кирилл Куцков.