Власти утвердили новую Стратегию развития минерально-сырьевой базы

Срок ее реализации пролонгирован до 2050 года, сообщает корреспондент The Moscow Post. Уточняется: утвержденный кабмином документ подразумевает два сценария развития российского минерально-сырьевого комплекса.
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