ФСБ: В Мариуполе найден заминированный схрон с оружием и секретной документацией

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выступили с заявлением о том, что ими на территории Мариуполя была обнаружена секретная документация спецслужб Украины, а также заминированный схрон, в котором находилось оружием.
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