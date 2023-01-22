Слово и дело

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Клава Кока и Ида Галич рассказали о концерте Бейонсе в самом роскошном отеле Дубая

Клава Кока и Ида Галич рассказали о концерте Бейонсе в самом роскошном отеле Дубая

Певица Бейонсе выступила на открытии самой дорогой гостиницы Дубая Atlantis The Royal Hotel. Блогер Ида Галич и исполнительница Клава Кока поделились подробностями концерта.

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