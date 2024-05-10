ВС России за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам на Украине

В период с 5 по 10 мая Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетической отрасли, предприятиям военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуре Украины, сообщает Минобороны РФ.
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