Библиотека иностранной литературы провела телемост с преподавателями и студентами из Индии

В Овальном зале Библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино состоялся четвертый, телемост «Чтение — вот лучшее учение» между Россией и Индией, посвященный Александру Пушкину, сообщает сайт Минкультуры России.
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