БлокнотРУ Один держал, остальные били: стали известны подробности нападения цыган на жителя Волгоградской области В Михайловке Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела о групповом избиении цыганами местного жителя.
Цыганский контракт: развод, устроенный добровольцу мошенниками, признан уникальным
Комментарии
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Юрий Белов
Понимают только хорошую *ИЗДЮЛИНУ ! Только *ИЗДИТЬ , *ИЗДИТЬ И *ИЗДИТЬ !!!!!
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13 час.
Гулька
Вот еще один сорт нелюдей - цыгане.
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11 час.
Александр Шипилов
Везде этих цыган просто выдворили из нормальных стран, а мы их приветили мы же бляха муха всех любим и чуть что спешим сразу одеялки посылать и другие вещи. А нам? Вот х.. вам, расходитесь по домам- собрание окончено. Ворачивать надо казачество на РУСЬ матушку и образ жизни менять.
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9 час.
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