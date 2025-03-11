Цыганский контракт: развод, устроенный добровольцу мошенниками, признан уникальным

Александр Шипилов

Везде этих цыган просто выдворили из нормальных стран, а мы их приветили мы же бляха муха всех любим и чуть что спешим сразу одеялки посылать и другие вещи. А нам? Вот х.. вам, расходитесь по домам- собрание окончено. Ворачивать надо казачество на РУСЬ матушку и образ жизни менять.