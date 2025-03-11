СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Чурки геноцидят местных по полной программе, а попробуешь сам дать укорот сразу впишется диаспора и тебя ещё и закрою...«Или плати двойно...
  • vladimir vedenkin
    Согласен с Вами. Мне фиолетово относительно соболева,6 факты притянуты , периоды времени подогнаны и пр. и пр.  К том...Справедливости хо...
  • Юрий Золотарев
    Ну, может, хоть не стыдно будет перед своими потомками - тоже неплохой результат.Белгородский чино...

Цыганский контракт: развод, устроенный добровольцу мошенниками, признан уникальным

Цыганский контракт: развод, устроенный добровольцу мошенниками, признан уникальным

БлокнотРУ Один держал, остальные били: стали известны подробности нападения цыган на жителя Волгоградской области В Михайловке Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела о групповом избиении цыганами местного жителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Белов
Понимают только хорошую *ИЗДЮЛИНУ ! Только *ИЗДИТЬ , *ИЗДИТЬ И *ИЗДИТЬ !!!!!
Ответить
13 час.
Гулька
Вот еще один сорт нелюдей - цыгане.
Ответить
11 час.
Александр Шипилов
Везде этих цыган просто выдворили  из нормальных стран, а мы  их приветили мы же бляха муха всех любим и чуть что спешим сразу одеялки посылать и другие вещи. А нам? Вот х.. вам, расходитесь по домам- собрание окончено. Ворачивать надо казачество на РУСЬ матушку и образ жизни менять.
Ответить
9 час.
наверх