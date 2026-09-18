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Медвежий угол

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«Попрощайся с деньгами»: Пашинян настроил против себя армян из других стран заявлением о «ненужном секонд-хенде»

«Попрощайся с деньгами»: Пашинян настроил против себя армян из других стран заявлением о «ненужном секонд-хенде»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко высказался об армянах, живущих в других странах. Он заявил о ненужности second hand для Еревана – диаспоры приняли это на свой счет.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Галина Чужая
Галина Чужая

Общалась со знакомой армянкой (живут у нас уже давно), муж приехал из Армении недавно. говорит, что там его чуть ли не на руках носят. Он всю коррупцию искоренил и все теперь все 3 млн проживающих в Армении армян  довольны своей жизнью.

Профиль пользователя Леон
Леон

Не об Армении. Мне вот тоже непонятно, почему, типа "граждане" РФ десятилетиями живущие за границей,  вдруг во время выборов решают, как нам здесь в России жить?