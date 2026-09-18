«Попрощайся с деньгами»: Пашинян настроил против себя армян из других стран заявлением о «ненужном секонд-хенде»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко высказался об армянах, живущих в других странах. Он заявил о ненужности second hand для Еревана – диаспоры приняли это на свой счет.
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Армяне умный, дружелюбный народ. Дай Бог, им процветания и счастья!
Общалась со знакомой армянкой (живут у нас уже давно), муж приехал из Армении недавно. говорит, что там его чуть ли не на руках носят. Он всю коррупцию искоренил и все теперь все 3 млн проживающих в Армении армян довольны своей жизнью.
Он из ваших 170млн,купил себе замок в г.Миссисагга провинция Онтарио за 17,3млн$
Не об Армении. Мне вот тоже непонятно, почему, типа "граждане" РФ десятилетиями живущие за границей, вдруг во время выборов решают, как нам здесь в России жить?
Нам как-то афалетово - утопятся они или повесятся. Мы попытали вразумить - но им захотелось призрачных обещаний. Вперёд с песней и танцами.
Интересно.