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Орловские новости

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Житель Нарышкино почти за вековую жизнь ни разу не пропустил выборы

Житель Нарышкино почти за вековую жизнь ни разу не пропустил выборы

99-летний Николай Демьянович Селихов из посёлка Нарышкино дожил до 99 лет и в очередной раз пришёл на выборы.

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