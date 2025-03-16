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Царьград

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Серьёзный удар из-за собственной жадности: дилеры просят помощи у правительства

Серьёзный удар из-за собственной жадности: дилеры просят помощи у правительства

В связи с резким снижением продаж новых легковых автомобилей из-за ошибок дилеров, которые закупили сотни тысяч машин на кредитные средства, но не смогли их продать, отечественные автосалоны оказались на грани банкротства, передает «Свободная Пресса».

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