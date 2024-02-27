В Москве построят промышленный технопарк в Люблино

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская заявила, что в столичном районе Люблино (ЮВАО) планируют построить новый промышленный технопарк в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
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