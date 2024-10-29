Говорит Центробанк: у нас для Вас опять особенная ставка

Ставка по прибыли В ближайшее время российскую экономику ждёт очередное удорожание кредита. Ключевую ставку Центробанка, которая уже больше года как оторвана от бизнес-реальности, в этом очень независимом заведении могут поднять до 20, а может быть, и до 21 процента годовых.