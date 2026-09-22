В Британии ещё один город выступил за независимость от королевства

Городок Барнем в графстве Саффолк на юге Англии объявил о планах провести символический референдум о «выходе из состава Великобритании» на фоне ситуации с наплывом приезжих, написала газета Independent.
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