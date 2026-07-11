В нескольких городах и районах Крыма полностью отсутствует электроснабжение Ситуация с электроснабжением на Крымском полуострове остается очень сло.
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В нескольких городах и районах Крыма полностью отсутствует электроснабжение Ситуация с электроснабжением на Крымском полуострове остается очень сло.
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