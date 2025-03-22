Россияне рассказали о ключевых факторах при выборе застройщиков

Почти для половины россиян при выборе застройщика важными критериями являются надежность компании и прозрачность ее деятельности, следует из исследования ГК «Точно», с которым ознакомились «Известия» 22 марта.
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