РФС хочет продать права на показ соревнований в Китай, Бразилию, Сербию, Хорватию и еще 4 страны

Российский футбольный союз в 2024 году планирует реализовать права на показ соревнований в восьми странах – Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Хорватии, Албании, Китае и Бразилии, говорится в презентации, которую продемонстрировал глава РФС Александр Дюков на конференции организации.
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