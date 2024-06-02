НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

РФС хочет продать права на показ соревнований в Китай, Бразилию, Сербию, Хорватию и еще 4 страны

Российский футбольный союз в 2024 году планирует реализовать права на показ соревнований в восьми странах – Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Хорватии, Албании, Китае и Бразилии, говорится в презентации, которую продемонстрировал глава РФС Александр Дюков на конференции организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх