Никита Михалков высказался о скандальном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер Никита Михалков считает, что зрителям нужно научиться видеть правду. Никита Михалков побывал в Минске на гастролях со спектаклем «12», где высказался о нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана.
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