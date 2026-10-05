Гордума Краснодара приняла отставку мэра Евгения Наумова

Евгений Наумов досрочно ушел с поста мэра Краснодара. За почти четыре года его имя оказалось связано с отменой концерта Ани Лорак, проверками караоке после песни Верки Сердючки, «русификацией» вывесок, ограничениями для уличных музыкантов и конфликтом вокруг 70-метрового храма на Рождественской набережной.
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Считаю, что все он делал правильно. Лорак уехала, когда началась СВО и долго отсутствовала, и были слухи, что она с концертов в России платит дань всу. Насчет английского на вывесках тоже правильно. Иногда и идешь и думаешь: где ты, дома или за границей, с храмом тоже правильно. Кому-то место мэра понравилось.