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Гордума Краснодара приняла отставку мэра Евгения Наумова

Гордума Краснодара приняла отставку мэра Евгения Наумова

Евгений Наумов досрочно ушел с поста мэра Краснодара. За почти четыре года его имя оказалось связано с отменой концерта Ани Лорак, проверками караоке после песни Верки Сердючки, «русификацией» вывесок, ограничениями для уличных музыкантов и конфликтом вокруг 70-метрового храма на Рождественской набережной.

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Новый комментарий от пользователя
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Валентина Власова

Считаю, что все он делал правильно. Лорак уехала, когда началась СВО и долго отсутствовала, и были слухи, что она с концертов в России платит дань всу. Насчет английского на вывесках тоже правильно. Иногда и идешь и думаешь: где ты, дома или за границей, с храмом тоже правильно. Кому-то место мэра понравилось.