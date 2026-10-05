Гордума Краснодара приняла отставку мэра Евгения Наумова

Евгений Наумов досрочно ушел с поста мэра Краснодара. За почти четыре года его имя оказалось связано с отменой концерта Ани Лорак, проверками караоке после песни Верки Сердючки, «русификацией» вывесок, ограничениями для уличных музыкантов и конфликтом вокруг 70-метрового храма на Рождественской набережной.